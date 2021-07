Corona-Newsblog : Bundesweite Inzidenz steigt laut RKI auf 5,5

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Liveblog Düsseldorf Das RKI meldet einen leichten Anstieg der Infektionen in Deutschland. In den Niederlanden steigen sie explosionsartig: Neuinfektionen haben sich dort im Vergleich zur Vorwoche versechsfacht. Am 26. Juni hatte das Land weitreichende Lockerungen umgesetzt. Alle Entwicklungen im Newsblog.