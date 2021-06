Corona-Newsblog : RKI meldet 219 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 5,6

Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Liveblog Düsseldorf Das Robert-Koch-Institut meldet 219 neue Positiv-Tests. Das sind 127 weniger als am Montag vor einer Woche. In Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg werden zudem am Montag weitere Corona-Regeln gelockert. Alle Entwicklungen im Newsblog.