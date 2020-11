Corona-Newsblog : Altmaier rechnet mit Einschränkungen bis Frühjahr 2021

Die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich steigt wieder stark an. Zuletzt habe es 32.095 neue Fälle gegeben, teilt das Gesundheitsministerium mit. Am Freitag waren es 23.794 gewesen, am Donnerstag allerdings 33.172. Die Zahl der in einer Klinik Verstorbenen steigt binnen eines Tages um 359 auf 44.246.

Dagegen sinkt die Zahl der Neuinfektionen in Italien auf 37.255 nach 40.902 am Freitag. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen gibt das Gesundheitsministerium mit 544 an. Am Freitag waren es 550 gewesen.

Eine Woche nach der Verhängung eines Teil-Lockdowns hat Polen einen Höchststand an neuen Corona-Todesfällen registriert. Innerhalb von 24 Stunden seien 548 Sterbefälle gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium mit. Insgesamt seien damit inzwischen mehr als 10.000 Infizierte gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen stieg den Angaben zufolge um 25.571 Fälle an. Damit wurden in dem Land mit seinen 38 Millionen Einwohnern inzwischen fast 700.000 Corona-Infektionen nachgewiesen.