Corona-Newsblog : Corona ist für Deutsche größere Bedrohung als der Klimawandel

Proben für einen PCR-Test werden von einem Mitarbeiter in einem Corona-Testzentrum verpackt. Foto: dpa/Sina Schuldt

Liveblog Düsseldorf Das Interesse an den Auswirkungen des Klimawandels geht in der Pandemie zurück. Drängender sind für die Menschen aktuell die Auswirkungen der Corona-Krise. Außerdem: Auch am Dienstag ist der bundesweite Inzidenzwert erneut gesunken. Er liegt nun bei 8,0. Alle Entwicklungen im Newsblog.