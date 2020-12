Corona-Newsblog : „Es braucht nicht nur Ruhe sondern Stillstand“ – Laschet begrüßt Lockdown-Beschlüsse

Uns erreicht folgende Leserfrage nach den gerade verkündeten Beschlüssen: Wird man über Silvester in ein anderes Bundesland oder in ein deutsches Nachbarland reisen können? Die Antwort ist nicht ganz einfach, da die Regelungen natürlich sowohl in den einzelnen Nachbarländern als auch in den Bundesländern sehr unterschiedlich sein können. Generell lässt sich aber sagen: Bund und Länder raten dringend von nicht zwingend notwendigen Reisen in der Zeit bis zum 10. Januar ab. Ausdrücklich wird im Beschluss von heute darauf hingewiesen, "dass bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten die Pflicht zur Eintragung in die digitale Einreiseanmeldung verpflichtend ist, und dass eine Quarantänepflicht für einen Zeitraum von 10 Tagen nach Rückkehr besteht." Eine Beendigung der Quarantäne ist demnach nur durch einen negativen Test möglich, der frühestens am fünf Tag nach der Einreise abgenommen wurde.