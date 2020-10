Debatte über Schulschließungen im Winter : Schulministerin Gebauer hält längere Winterferien für untauglich und unnötig

Berlin Lassen sich Schulschließungen mit Hilfe längerer Ferien vermeiden? Einige Unionspolitiker setzen sich dafür ein. Allerdings wollen sie die freien Tage dann an anderer Stelle wieder ausgleichen.

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hält nichts davon, die Winterferien auszudehnen und dafür die Sommerferien zu verkürzen, um damit Corona-Hotspots in den Schulen zu vermeiden. „Der Vorschlag ist untauglich und unnötig“, sagte die FDP-Politikerin am Dienstag. Er sei kurzfristig weder schulorganisatorisch noch praktisch umzusetzen. Gebauer: „Nach dem Lockdown im letzten Schuljahr muss es in diesem Schuljahr darum gehen, dass Schule in geregelten Strukturen stattfindet und die Kinder so viel Präsenzunterricht wie möglich erhalten ohne lange Unterbrechungszeiten wie einen Monat Weihnachtsferien.“