Corona-Newsblog : NRW-Familienminister rät Erziehern von Schutzmasken ab

Gut einen Monat ist es her, als diese Bilder um die Welt gingen: In New York wurden Corona-Tote mit Gabelstaplern in Kühllaster gehievt und anschließend in Massengräbern beigesetzt. Jetzt will der US-Bundesstaat seine Beschränkungen langsam wieder lockern - allerdings nur in den Regionen, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Zu den insgesamt sieben Bedingungen gehörten unter anderem sinkende Infektionszahlen, ausreichend freie Krankenhauskapazitäten und genügend Test- und Nachverfolgungskapazitäten, wie Gouverneur Andrew Cuomo sagte.