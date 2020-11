Corona-Newsblog : „Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut“

Die Pandemie schlägt sich auch an Schulen in NRW weiter deutlich nieder: Am 11. November befanden sich mindestens 73.840 Schüler in Quarantäne, wie das Schulministerium am Montag mitteilte. Das waren 3,6 Prozent aller Schüler. Bei knapp 5140 Schülern (0,25 Prozent) wurde eine Infektion nachgewiesen.

Bei den Lehrern waren mindestens 4700 Kräfte (3,0 Prozent) in Quarantäne. Die Zahl der registrierten Infektionen gab das Ministerium hier mit 735 Betroffenen an, was einen Anteil von derzeit 0,5 Prozent ausmache.

Landesweit seien 19 Schulen geschlossen. An knapp 19 Prozent der Einrichtungen - 826 Schulen - gebe es Teilschließungen. An nahezu 81 Prozent aller Schulen, also rund 3580 Einrichtungen - finde trotz Pandemie regulärer Präsenzunterricht für alle Klassen statt.