Corona-Newsblog : RKI meldet mehr als 5000 Neuinfektionen in Deutschland an einem Tag

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat am Dienstag in Düsseldorf klargestellt, dass NRW das umstrittene Beherbergungsverbot nicht umsetzen will. Er sehe in der Maßnahme aktuell keinen Sinn, sagte er. Es sei derzeit wichtiger, die Akzeptanz in der Bevölkerung für die notwendigen Maßnahmen sicherstellen zu können.