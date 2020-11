Corona-Newsblog : Erneut Rekordwert – mehr als 23.000 Neuinfektionen binnen eines Tages

Erneut meldet das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen eine neue Höchstzahl an Neuinfektionen. Im Vergleich zum Vortag meldeten die Gesundheitsämter an die Behörde 23.399 Neuinfektionen. Zusätzlich gab es 130 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Erst am Vortag war die Schwelle von 20.000 Neuinfektionen zum ersten Mal überschritten worden. Das in Deutschland am heftigsten betroffene Gebiet ist der Kreis Bautzen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 311,6 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In NRW ist Hagen am stärksten betroffen. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 273,5.