Corona-Newsblog : Mehr als 200.000 Corona-Tote in den USA

In Köln ist ein 97-Jähriger mit Vorerkrankungen, der positiv auf Covid-19 getestet worden war, gestorben. Bislang sind 117 Kölner Bürgerinnen und Bürger gestorben, 415 Kölnerinnen und Kölner sind aktuell am Corona-Virus erkrankt.



Der Krisenstab hat eine Reihe von Einschränkungen beschlossen, die gelten sollen, falls die Inzidenzzahl an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35 liegt. Dann wäre das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung beim Besuch von Kulturveranstaltungen verpflichtend und private Feiern aus herausragendem Anlass dürften nur noch mit maximal 75 Personen (bisher 150) stattfinden, wie die Stadt mitteilte. Aktuell liegt die Inzidenzzahl in Köln laut Landeszentrum für Gesundheit bei 34,4.



Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte: „Ob Einschränkungen nötig werden, haben die Kölnerinnen und Kölner durch ihr Verhalten selbst in der Hand. Sollten die Infektionszahlen steigen, werden wir nicht darum herum kommen, auf nach dem Lockdown wieder liebgewonnene Freiheiten erneut zu verzichten. Ich appelliere an die Vernunft der Kölnerinnen und Kölner, sich wieder konsequenter an die Schutz- und Hygieneregeln zu halten!“