Corona-Newsblog : Düsseldorf rudert zurück - Maskenpflicht gilt nur in der Innenstadt

In Schwerin haben nach Polizeiangaben am Abend etwa 500 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen demonstriert. In der Nähe des Schweriner Schlosses waren Plakate mit Forderungen wie „Stoppt den Test-Terror“, „Niemand wird uns das freie Atmen verbieten“ und „Körper, Geist, Seele, alles meins!“ zu sehen.



Die Stadt hatte für den Abend zwei Demonstrationen genehmigt, nachdem sie eine Demo mit bis zu 100.000 Teilnehmern per Ordnungsverfügung untersagt hatte. Der Anmelder stammt nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Versammlungsleiter hätten bereits mit ihrer Reise ins Bundesland gegen die Landesverordnung verstoßen und seien zur Ausreise aufgefordert worden.



In Mecklenburg-Vorpommern sind Demonstrationen derzeit mit bis zu 500 Menschen möglich, sofern ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten wird.

Jens Büttner/dpa In Schwerins Innenstadt protestierten am Abend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen.