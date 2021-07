Corona-Newsblog : Lauterbach kritisiert Lockerungen in NRW als verfrüht

Ein Schild, das zur Anmeldung zur Covid-19-Impfung weist (Symbolfoto). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Liveblog Düsseldorf SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach zeigt sich überrascht von den Lockerungen in NRW. Für den Herbst sieht er dadurch eine größere Gefahrenlage. In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres sind 1,2 Prozent der Gestorbenen in NRW an Covid-19 gestorben. Alle Entwicklungen im Newsblog.