Corona-Newsblog : Kutschaty kritisiert Laschets Lockdownpläne als „zu unkonkret“

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will am kommenden Dienstag den Landtag bei einer Sondersitzung über die Ergebnisse der Länderberatungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) informieren. Einen entsprechenden Antrag hat die Staatskanzlei am Freitag an den Landtagspräsidenten gestellt. Laschet hatte am Vormittag in einer Pressekonferenz bereits eine „Regierungserklärung“ angekündigt und vorgeschlagen, dass der Landtag am Dienstag statt wie geplant am Donnerstag tagt und so auch in einen Lockdown geht. Am Mittwoch würde das Plenum wie geplant aber noch einmal zusammentreten.