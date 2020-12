Corona-Newsblog : Kanzleramtsminister Braun dämpft Hoffnung auf schnelle Lockerungen im neuen Jahr

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt hoch: Innerhalb eines Tages wurden dem Robert Koch-Institut 16.362 neue Fälle übermittelt. Das sind rund 4.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als es 12.332 waren. An Sonntagen und Montagen sind die vom RKI veröffentlichten Fallzahlen niedriger, auch weil am Wochenende weniger getestet wird.



Die deutschen Gesundheitsämter meldeten zudem 188 neue Todesfälle binnen 24 Stunden, vor einer Woche waren es 147. Insgesamt starben seit Pandemie-Beginn in Deutschland 21.975 Menschen mit einer Sars-CoV-2-Infektion .



Die 7-Tage-Inzidenz - die gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - stieg weiter auf 176,4.