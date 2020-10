Corona-Newsblog : „Heute entscheidet sich, ob Weihnachten in gewohnter Weise stattfinden kann“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will die neuen Corona-Schnelltests zunächst vordringlich nur zum Schutz besonders gefährdeter Personen, etwa in Alten und Pflegeheimen, einsetzen. "Am Anfang haben wir nicht für alle alles. Wir fangen an vor allem mit dem Gesundheitswesen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Arztpraxen - in bestimmten Situationen sollen sie prioritär eingesetzt werden", sagte Spahn am Morgen in der ARD.