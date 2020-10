Corona-Newsblog : Etwa jeder Vierte in NRW wohnt in einem Corona-Risikogebiet

Foto: dpa/Arne Dedert Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Liveblog In NRW lebt inzwischen etwa jeder Vierte in einem der sogenannten Corona-Risikogebiete. Laut Robert Koch-Institut überschritten am Montag acht Städte und zwei Kreise mit rund 4,2 Millionen Einwohnern die wichtige Warnstufe von 50 Neuinfektionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken