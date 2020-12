Corona-Newsblog : Impfung erster Gruppe dauert laut Spahn mindestens ein bis zwei Monate

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in Berlin die Reihenfolge genannt, wer bei den Corona-Impfungen zuerst Anspruch auf eine Impfung hat. Zuallerst bekommen über 80-Jährige, Bewohner in Pflege- und Altersheimen sowie die Pflegenden die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, so Spahn am Freitag in Berlin. Es gehe darum, die "Schwächsten zu schützen". Dafür brauche man aber ein bis zwei Monate, bis diese vulnerable Gruppe geimpft sei. Danach werde das Angebot für weitere Teile der Bevölkerung verbreitert. "Der Winter wird noch lange, wir müssen noch längere Zeit mit dem Virus leben müssen", so Spahn.