Corona-Newsblog : Hunderte Bundesbürger sollen aus Portugal zurückgeholt werden

Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Liveblog Düsseldorf Wegen der von Dienstag an geltenden Einstufung Portugals als Corona-Virusvariantengebiet will der deutsche Reiseanbieter Olimar mehrere Hundert Bundesbürger schnell zurückholen. Derweil wird sich die Versorgung mit Impfstoff laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den kommenden Wochen deutlich verbessern. Alle Entwicklungen im Newsblog.