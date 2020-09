Corona-Newsblog : Hamm beschränkt Kontakte in der Öffentlichkeit

In England werden angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionszahlen die Restriktionen in der Gastronomie verschärft. Ab Donnerstag müssen alle Restaurants, Pubs und Bars um 22 Uhr schließen, teilte die Regierung in London am Abend mit. Auch darf in den gastronomischen Einrichtungen nur noch am Tisch bedient werden.



Premierminister Boris Johnson will das neue Maßnahmenpaket an diesem Dienstag vorstellen. In einzelnen Regionen von Nord- und Zentralengland sind die Einschränkungen in der Gastronomie bereits in Kraft. Die neuen landesweiten Maßnahmen seien notwendig, um "den Wiederanstieg der Virus-Fälle unter Kontrolle zu halten", sagte ein Regierungssprecher.