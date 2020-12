Corona-Newsblog : Spahn nennt Impf-Reihenfolge - „Fangen jetzt mit den über 80-Jährigen an“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mahnt die Bevölkerung zu Geduld nach dem für den 27. Dezember geplanten Start der Corona-Schutzimpfungen in Deutschland. „Wir fangen jetzt mit den über 80-Jährigen, den Höchstbetagten, den Pflegebedürftigen und denjenigen, die sie pflegen und betreuen, an“, sagte Spahn am Freitag im „Morgenmagazin“ des ZDF. Die Gruppe sei so groß, dass diese das Impfgeschehen in Deutschland in den ersten Wochen prägen werde.