Corona-Newsblog : Gericht meldet Eil-Anträge gegen Maskenpflicht in Düsseldorf

Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Lettland und Estland haben Rekordwerte erreicht. In beiden baltischen Staaten wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Riga und Tallinn am Mittwoch so viele neue Fälle registriert wie noch nie seit Beginn der Pandemie. In Lettland wurden demnach 313 positive Tests innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, in Estland waren es 208. Die bisherigen Höchstwerte lagen bei 284 und 134.