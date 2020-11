Corona-Newsblog : Gastronomie in NRW bleibt geschlossen

In Belgien sind über 400 Patienten weniger wegen einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus gekommen als vergangene Woche. Am 3. November seien noch 879 Erkrankte in die Klinik gekommen, am Sonntag noch 400, also weniger als die Hälfte, sagte der Leiter des belgischen Krisenzentrums. Die Lage in dem Land scheint sich also zu entspannen. Auch die Zahl der Infektionen werde geringer.

In Belgien gilt seit knapp zwei Wochen ein Teil-Lockdown.