Corona-Newsblog : Erstmals mehr als 20.000 Neuinfektionen binnen eines Tages

Angesichts der schwierigen Lage in Tschechien will die Bundeswehr zur Nothilfe zwei Intensivmediziner in das Nachbarland entsenden. Das teilte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in Berlin mit. "In diesen Zeiten muss Europa zusammenstehen", erklärte sie nach einem Telefonat mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis.