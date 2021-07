Corona-Newsblog : England hebt trotz steigender Zahlen Maskenpflicht auf

Der britische Premierminister Boris Johnson (Archiv). Foto: dpa/Alberto Pezzali

Liveblog Düsseldorf Die hochansteckende Delta-Variante lässt in Großbritannien die Zahlen wieder nach oben schießen, doch die weitgehende Aufhebung der Corona-Maßnahmen kommt trotzdem. Auch in Deutschland steigt die Inzidenz am Sonntag erstmals wieder leicht. Alle Entwicklungen im Newsblog.