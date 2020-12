Corona-Newsblog : EU-Arzneimittelbehörde empfiehlt Zulassung von Biontech-Impfstoff

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hofft auf eine große Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Eine Corona-Impfung „ist auch ein Akt gesamtgesellschaftlicher Solidarität“, sagte Steinmeier am Montag beim Besuch des größten Impfzentrums in Berlin. Es sei eine große Zahl von Impfungen nötig, um eine weitgehende Immunisierung der Bevölkerung zu erreichen. Eine Impfpflicht sei jedoch nicht in Vorbereitung.

Zugleich kündigte der Bundespräsident an, dass in Deutschland 2021 mit einer zentralen Gedenkfeier der Corona-Toten gedacht werden solle.