Corona-Newsblog : Duisburg überschreitet Grenzwert – strengere Auflagen stehen bevor

Foto: dpa/Arne Dedert Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Liveblog Die Corona-Neuinfektionen in NRW steigen immer weiter – vor allem in den großen Städten. Auch Duisburg hat nun den Grenzwert überschritten. Am Sonntag hatte die Landesregierung einheitliche Auflagen für diesen Fall angekündigt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken