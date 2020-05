Corona-Newsblog : Der DFB-Pokal soll im Juni forgesetzt werden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich heute über die Lage in den Gesundheitsämter in Deutschland informiert. Stellvertretend dazu führte sie in Gespräch mit dem Leiter des Gesundheitsamts im Landkreis Harz. In der Pandemie hätten die Ämter eine bedeutende Rolle inne. Merkel betonte, dass Deutschland sich in einer neuen Phase der Pandemie befinde, daher gelte es nun bei "alle den Lockerungen", sicherzustellen, dass sich alle weiterhin an die Hygiene- und Abstandregeln halten würden. "Jetzt kommt es darauf an, dass die Menschen sich weiter an die Grundgebote halten", sagt Merkel. "Also Abstand halten, Mundschutz tragen und aufeinander Rücksicht nehmen, das ist ganz wichtig."