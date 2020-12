Corona-Newsblog : Markus Söder will “kompletten Lockdown“ bis zum 10. Januar

Werbung für die Corona-WarnApp hat einem Bericht zufolge bislang mehr als zehn Millionen Euro gekostet. Das berichtet die "Bild"-Zeitung und beruft sich auf die Antwort der Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage. Demnach wurden bislang vier Millionen Euro in digitale Bewerbung der App sowie zwei Millionen Euro in gedruckte Anzeigen sowie eine Million Euro in Fernsehwerbung investiert. 2,5 Millionen Euro kostete bislang die Außenwerbung und knapp eine Million Euro ging an sogenannte "Influencer", die die App auf Instagram, YouTube und TikTok beworben haben.