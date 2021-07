Corona-Newsblog : Delta wird laut Spahn schon im Juli dominierende Variante

Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Liveblog Düsseldorf Die Delta-Variante des Coronavirus ist auf dem Vormarsch. Schon in diesem Monat wird sie in Deutschland den überwiegenden Teil am Infektionsgeschehen ausmachen. Und: Innenminister Horst Seehofer kündigt an, die Kontrollen für Einreisende weiter zu verdichten. Alle Entwicklungen im Newsblog.