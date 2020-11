Corona-Newsblog : Dehoga warnt vor Verlängerung der Corona-Auflagen

Die von Wissenschaftlern und Bundesregierung erarbeitete Corona-Impfstrategie stößt in der Bevölkerung auf große Zustimmung. 93 Prozent halten laut ARD-"Deutschlandtrend" die vorgeschlagene Reihenfolge für die erhofften Impfungen für angemessen. Nur vier Prozent lehnen diese ab.



Laut "Deutschlandtrend" wollen sich 37 Prozent der Deutschen auf jeden Fall gegen das Coronavirus impfen lassen, sieben Prozentpunkte weniger als im August. Weitere 34 Prozent wollen sich wahrscheinlich impfen lassen (plus vier Punkte). 29 Prozent gaben an, sie würden sich wahrscheinlich nicht impfen lassen (plus zwei), 15 Prozent wollen dies auf keinen Fall tun (plus drei). Im Vergleich zur letzten Erhebung gehe die Impfbereitschaft insgesamt leicht zurück.



Die bislang für den November geltenden Corona-Schutzmaßnahmen bewerten demnach 54 Prozent als angemessen (minus zwei). 18 Prozent gehen die Maßnahmen nicht weit genug (plus zwei). Für 26 Prozent der Befragten gehen die aktuellen Einschränkungen zu weit (plus zwei).



Besonders hoch ist die Zustimmung zu den Schutzmaßnahmen bei Anhängern der Grünen (70 Prozent) sowie von Union und SPD (jeweils 66 Prozent). Von übertriebenen Schritten sprechen dagegen insbesondere die Anhänger von AfD (56 Prozent) und der FDP (51 Prozent).