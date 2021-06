Corona-Newsblog : Bundestag verlängert Möglichkeit der Einreisebeschränkungen für Risikogebiete

Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Liveblog Düsseldorf In einem Detail hat der Bundestag das Infektionsschutzgesetz verändert. Die WHO rechnet mit einer jährlichen Corona-Impfung. Von Samstag an kann jeder in NRW einen Termin für eine Impfung in einem Impfzentrum buchen. Alle Entwicklungen im Newsblog.