Corona-Debatte im Newsblog : „Es wird keine Impfpflicht geben, hören Sie auf, so etwas zu behaupten“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in der Debatte um das neue Infektionsschutzgesetz die Corona-Beschränkungen verteidigt und warb um weiteres Vertrauen in das Krisenmanagement. Steigende Infektionszahlen führten früher oder später zu steigendem Leid auf den Intensivstationen und zu einem Kontrollverlust, sagte der CDU-Politiker. Bestmöglicher Gesundheitsschutz bleibe weiterhin richtig in der Pandemie. Bundestag und Regierung müssten gewichten, „welchen Schaden wir wo ertragen wollen und ertragen können“. Die Wissenschaft könne beraten, aber kein Virologe könne der Politik diese Aufgabe abnehmen. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Bas wies Befürchtungen zurück, dass mit der Reform Befugnisse für Bundes- und Landesregierungen ausgeweitet würden. „Genau das Gegenteil ist der Fall“, sagte sie. Zum Auftakt der Debatte hatte die AfD zunächst versucht, das Thema wieder von der Tagesordnung zu nehmen, scheiterte damit aber am geschlossenen Widerstand der anderen Fraktionen. Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, kritisierte, die Koalition habe den Antrag in den Ausschüssen durchgepeitscht, ohne dass den Abgeordneten genügend Zeit zur Prüfung und Debatte geblieben sei. „Die heutige Gesetzesvorlage ist eine Ermächtigung der Regierung, wie es das seit geschichtlichen Zeiten nicht mehr gab“, sagte er zudem. Spahn betonte auch, dass es in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben werde. "Weil es ja schon wieder behauptet wird, ich gebe ihnen mein Wort, dass es in dieser Pandemie keine Impfpflicht geben wird. Hören Sie endlich auf, so etwas zu behaupten."

Den Gesundheitsminister erfülle es mit Stolz, dass ein möglicher Impfstoff aus Deutschland komme.