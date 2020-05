Corona-Newsblog : Bundesregierung steckt 750 Millionen in Entwicklung von Virus-Impfstoff

Das Gesundheitssystem sei im stationären Bereich weiter gut aufgestellt, sagt Karl-Josef Laumann. Mit Verweis auf die Testungen von Mitarbeitern der Schlachthöfe in Nordrhein-Westfalen spricht der Minister von der größten Testaktion Deutschlands. Sie sei bereits in allen Betrieben angelaufen. "Wir haben die volle Verantwortung für Coesfeld übernommen", sagt Laumann in Bezug auf die verzögerten Lockerungen im entsprechenden Kreis.



"Das gesamte Gesundheitssystem steht durch Covid-19 vor einer Herausforderung beziehungsweise ist mitten drin." Sowohl Krankenhäuser als auch die Praxen in NRW haben Laumann zufolge jedoch den Betrieb so umgestellt, dass die Versorgung gesichert sei. Allerdings appelliert der Minister an die Menschen, Vorsorgeuntersuchungen nicht aufzuschieben. "In allen Arztpraxen ist mittlerweile eine Routine eingekehrt, sodass niemand aus Sorge vor einer Infektion das Gesundheitssystem meiden muss."