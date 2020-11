Corona-Newsblog : Brandenburgs Regierungschef Woidke mit Corona infiziert

Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen appellierte an die Bevölkerung, dem Einzelhandel die Treue zu halten. „Kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke vielleicht in diesem Jahr schon früher ein“, teilte der Verband am Montag in Düsseldorf mit. Der Handel sei gerade jetzt auf Kundenzuspruch angewiesen. Bereits an den vergangenen Tagen seien die Kundenzahlen extrem rückläufig gewesen. „Der Einzelhandel ist kein Hotspot und Einkaufen auch weiterhin sicher“, betonte Hauptgeschäftsführer Peter Achten.