Corona-Newsblog : Laschet für Ende der Maskenpflicht in neuem Schuljahr

Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Liveblog Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will die Maskenpflicht an Schulen im neuen Schuljahr aufheben, sollten die Inzidenzen weiterhin niedrig bleiben. Und: Das Robert-Koch-Institut meldet am Mittwoch 208 Corona-Fälle weniger als vergangenen Mittwoch. Alle Entwicklungen im Newsblog.