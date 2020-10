Corona-Newsblog : Altmaier rechnet Ende der Woche mit 20.000 Neuinfektionen pro Tag

Tausende Italiener haben am Abend gegen die Corona-Maßnahmen Auflagen protestiert. In Mailand randalierten Protestierende in Straßenbahnen und zündeten Mülleimer an. Die Polizei setzte Tränengas gegen eine Gruppe junger Demonstranten ein, die die Beamten mit Flaschen und anderen Wurfgeschossen angriffen. Ähnliche Szenen spielten sich in Turin und Neapel ab.



Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hatte nach einer Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen Alltagsbeschränkungen angekündigt, darunter eine einmonatige Schließung von Kinos, Theatern und Fitnessstudios. Für Restaurants und Bars gilt seit Montag eine Sperrstunde ab 18 Uhr.

Luca Bruno/AP In Mailand kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei