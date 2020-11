Corona-Newsblog : Maskenpflicht in Düsseldorf rechtswidrig – Eilbeschluss gilt zunächst nur für Kläger

DIe allgemeine Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht am Montag entschieden. Als Begründung führte das Gericht an, für den Bürger sei aus dem Text der Verfügung nicht eindeutig erkennbar, wo und wann er der Maskenpflicht unterliege. Bislang gilt die Entscheidung nur für den klagenden Bürger. Dass sie die Regel nicht komplett kippt, liegt am Verwaltungsrecht: Geht man gegen eine kommunale Allgemeinverfügung vor, betrifft der Entscheid in der Regel nur den Beschwerdeführer selbst. Gegen die Maskenpflicht-Entscheidung kann die Stadt Düsseldorf Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster erheben. Sie hat auch die Möglichkeit, die Verfügung nachzubessern und sie so rechtssicher zu machen - oder zurückzunehmen.