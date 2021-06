Corona-Newsblog : Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 6,2

Tupfer mit dem Abstrich für einen Coronatest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Liveblog Düsseldorf Das RKI meldet am Morgen einen weiter gesunkenen Inzidenzwert sowie nur noch 772 Neuinfizierte. Außerdem: Von Samstag an kann jeder in NRW einen Termin für eine Impfung in einem Impfzentrum buchen. Alle Entwicklungen im Newsblog.