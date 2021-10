Lockerungen trotz neuer Infektionen : Neuseeland rückt von Null-Covid-Strategie ab

Wellington Nach wochenlangem hartem Corona-Lockdown in Auckland hat Neuseelands Regierungschefin Jacinda Ardern am Montag Lockerungen für die größte Stadt des Landes angekündigt – und das, obwohl die Neuinfektionen nicht komplett auf null gesenkt werden konnten.

Ardern sagte, ihre Regierung werde die Null-Covid-Strategie nicht unmittelbar aufgeben. Sie werde aber die Beschränkungen in Auckland leicht lockern, auch wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht zurückgegangen sei. Dieses veränderte Vorgehen sei erst durch die deutliche Steigerung der Impfquote möglich geworden, sagte die Premierministerin. Die Ausmerzung des Coronavirus sei geboten gewesen, als Neuseeland noch keine Corona-Impfstoffe gehabt habe. „Jetzt haben wir sie, also können wir damit beginnen, die Art und Weise zu ändern, wie wir die Dinge tun.“

Auckland bleibt demnach bis auf Weiteres weitgehend abgeriegelt. Ab Mittwoch sollen in Neuseelands einwohnerreichsten Stadt Treffen im Freien mit bis zu zehn Menschen aber wieder erlaubt sein. Jede Woche will die Regierung nun weitere Lockerungen prüfen. In den kommenden Wochen könnten also weitere Geschäfte und Schulen wieder öffnen. Ende September hatten bereits einige Geschäfte wie Restaurants mit Lieferdienst wieder geöffnet.