Vor Lockdown-Beratungen : 20.200 neue Corona-Infektionen in Deutschland gemeldet

Berlin Erneut haben die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut mehr Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonntagmorgen waren es den Angaben zufolge 20.200 neue Meldungen – mehr als 2400 mehr als am vergangenen Sonntag.

Binnen eines Tages haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut (RKI) 20 200 neue Corona-Infektionen übermittelt. Das geht aus Zahlen vom Sonntagmorgen hervor. Der Höchststand war am Freitag mit 29.875 gemeldeten Fällen erreicht worden. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am vergangenen Sonntag hatte die Zahl bei 17.767 gelegen.