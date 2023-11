Wer sich boostern lassen sollte Corona – Es wird wieder geimpft

Kurz gesagt: Über 60-Jährigen, chronisch Kranken, Mitarbeitern in Pflege und Kliniken. Die Ema lässt den neuen Impfstoff zwar grundsätzlich für Erwachsene und Kinder zu. Die Ärzte orientieren sich aber meist an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Und die empfiehlt allen Personen ab 18 eine Basisimmunität durch mindestens drei Antigen-Kontakte (Impfungen und/oder durchgemachte Infektionen). Darüber hinaus seien keine weiteren Auffrischungen für gesunde Erwachsene bis 60 Jahre sowie für Schwangere empfohlen, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Anders sieht es bei Risikogruppen aus: Zusätzlich zur Basisimmunität sollen sie alle zwölf Monate eine Auffrischung bekommen (sofern sie nicht eine neue Infektion hatten). Risikogruppen sind Personen ab 60 Jahren, chronisch Kranke, Bewohner in Pflegeheimen, Mitarbeiter in Kliniken und Heimen mit direktem Patientenkontakt, Menschen mit Immunschwäche wie Transplantierte sowie deren Angehörige.