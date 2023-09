Wer sich jetzt boostern lassen sollte Corona – Ab heute wird wieder geimpft

Düsseldorf · Ab dem heutigen 18. September steht der neue Corona-Impfstoff in Praxen und Apotheken zur Verfügung. Wer sich boostern lassen sollte und wer nicht. Was für Kinder gilt. Wo man ein Zertifikat bekommt und was aus der App wird.

18.09.2023, 08:50 Uhr

Eine Frau lässt sich in der Praxis ihrer Hausärztin Eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus spritzen. (Symbolbild) Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion

Die Pandemie ist vorbei, doch das Coronavirus ist nicht verschwunden. Vom 18. September an steht der an die Subvariante Omikron XBB.1.5 angepasste Impfstoff zur Verfügung. Hinzu kommen das angepasste Präparat des US-Herstellers Moderna, das erst am Freitag für Europa zugelassen wurde, sowie ein angepasster Impfstoff des Herstellers Novavax.