Antworten auf die wichtigsten Fragen Wieviel Grund zur Sorge bietet die neue Corona-Variante Pirola?

Die neue Corona-Untervariante Pirola fiel zuletzt durch ihre hohe Zahl an Mutationen auf. Die Subvariante BA.2.86 von Omikron wird zwar sowohl von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als auch von der US-Gesundheitsbehörde CDC beobachtet. Doch neue Daten von Wissenschaftlern und Impfstoffherstellern wie Moderna und BioNTech/Pfizer deuten darauf hin, dass diese Variante nicht so alarmierend ist, wie von einigen Experten zunächst befürchtet. Nach Angaben der WHO wurde sie bislang in elf Ländern festgestellt. Laut Robert-Koch-Institut wurde sie in Deutschland bisher in drei Bundesländern nachgewiesen. Am häufigsten trat hierzulande zuletzt die Untervariante EG.5 in gut der Hälfte der erfassten Fälle auf.