Was jetzt gilt : Das sind die neuen Quarantäne-Regeln für Geimpfte, Ungeimpfte und Kinder

Düsseldorf Omikron dominiert nun auch in Nordrhein-Westfalen. Der Hausärzteverband erwartet, dass sich alle Bürger infizieren und begrüßt die neuen Quarantäne-Regeln. Auch für Kinder in Schule und Kita gibt es Erleichterungen.

Die Omikron-Variante breitet sich schnell aus: Nun dominiert die hoch ansteckende Corona-Mutante auch in Nordrhein-Westfalen: 75,8 Prozent der Neuinfektionen gehen auf Omikron zurück, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte. Bundesweit liegt der Anteil bei 73,3 Prozent. RKI-Chef Lothar Wieler geht davon aus, dass Omikron die Delta-Variante in wenigen Tagen vollständig verdrängt hat. Durch die Masse an Infektionen müsse man sich darauf einstellen, dass die Zahl der Klinikeinweisungen und Todesfälle wieder steigen werde, warnte Wieler.

Am Freitag stimmte der Bundesrat der Ausnahme-Verordnung für Corona-Schutzmaßnahmen zu. In NRW sollen die neuen Regeln in Kürze in Kraft treten. Laut Bundesgesundheitsministerium gilt dann dies: