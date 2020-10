Fall in den USA : 25-Jähriger binnen anderthalb Monaten zwei Mal Corona-infiziert

Fall in den USA

Eine Mund-Nasen-Bedeckung am Boden einer Fußgängerzone. Foto: dpa/Weronika Peneshko

Paris Eine neue Studie legt nahe, dass eine Corona-Infektion nicht unbedingt vor einer weiteren Ansteckung schützt. In mindestens einem Fall verlief eine Neuansteckung offenbar sogar schwerwiegender als zuvor.

Ein Mann in den USA hat sich im Abstand von nur etwa anderthalb Monaten zwei Mal mit dem neuartigen Coronavirus infiziert - und der Verlauf seiner zweiten Infektion war schwerer als beim ersten Mal. Dies geht aus einer am Dienstag im Fachmagazin "The Lancet Infectious Diseases" veröffentlichten Studie hervor. Demnach musste der 25-Jährige aus dem Bundesstaat Nevada nach seiner zweiten Ansteckung ins Krankenhaus eingeliefert und beatmet werden.