Corona-Mutationen : Neue Varianten, immer neue Fragen

Die Mutationen von Sars-CoV-2 sind derzeit die große Unbekannte in der Pandemie. Keiner kann genau vorhersagen, ob und wie stark sie sich weiter durchsetzen. Mediziner warnen bereits vor einer dritten Pandemie-Welle. Antworten auf immer wiederkehrende und neue Fragen.

Welche Mutationen sind mittlerweile im Umlauf?

Nach wie vor sind es drei wesentliche Mutationen, die Wissenschaftler genauer beobachten. Allen voran die britische Linie B.1.1.7. Sie ist laut WHO mittlerweile in 50 Ländern weltweit nachgewiesen worden. Dazu kommt die Mutation B.1.351 aus Südafrika, die sich nach Angabe der WHO in etwa 20 Staaten verbreitet hat. Ihr ähnlich ist die in Brasilien entdeckte Linie B.1.1.248 (auch: P.1). Über sie ist am wenigsten bekannt. Alle drei Varianten bezeichnen britische Wissenschaftler mittlerweile als „Variant of Concern“ (VOC) – besorgniserregende Variante. Sie alle sind auch in Deutschland bereits nachgewiesen worden.

Was ist mit den jetzt neu entdeckten Mutationen in England?

Tatsächlich haben Forscher zwei neue Sars-CoV-2-Varianten im Raum Bristol und bei Liverpool entdeckt. Beide weisen Ähnlichkeiten mit der südafrikanischen und der brasilianischen Variante auf. Vor allem die in Bristol entdeckte Form stimmt Fachleute nachdenklich: Sie ist eine Abwandlung der ursprünglichen B.1.1.7-Mutation, die erstmals in der Region Kent aufgetaucht war. Die Nervtag-Gruppe („New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group“) fürchtet, dass dieses veränderte Kent-Virus nicht nur eine höhere Übertragbarkeit hat, sondern zusätzlich auch die Wirksamkeit der Impfungen beeinträchtigen könnte. Daher stufen Forscher die neue Bristol-Variante ebenfalls als „Variant of Concern“ ein. Die im Raum Liverpool entdeckte, zweite veränderte Form von B.1.1.7. gilt in der Fachwelt vorerst als „Variant under investigation“ – was soviel heißt wie: Variante unter genauer Beobachtung. Bisher hat die britische Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) 76 Fälle der beiden neuen B.1.1.7-Mutationen registriert.

Was ist neu an diese veränderten britischen Varianten?

Vor allem ist dies die Mutation mit dem Kürzel E484K. Diese sogenannte Flucht-Mutation verändert die Bindungseigenschaften des Spike-Proteins, mit dem Sars-CoV-2 an die Zielzellen andockt. Forscher haben in Testreihen nachgewiesen, dass Varianten mit E484K der Immunantwort ein Stück weit entgehen können. Antikörper aus dem Blut genesener Covid-19-Patienten konnten das Virus nicht ausreichend neutralisieren.

Wirken die Impfstoffe gegen die Mutationen?

Bisher deuten alle Erkenntnisse und jüngste Testergebnisse darauf hin, dass die Impfungen auch gegen die bisher bekannten Varianten wirken und schwere Verläufe verhindern. Denn alle bisher zugelassenen Impfstoffe lösen eine sehr breite Immunantwort aus. Sie aktivieren ein großes Spektrum an körpereigenen Abwehmechanismen. Daher gehen die Fachleute davon aus, dass sie auch gegenüber den neu entdeckten britischen Mischformen aus Bristol und Liverpool nicht komplett wirkungslos sind. Aber die Experten der Nervtag betonen eine gewisse Sorge, dass die Mutation E484K die Impfstoffe weniger effektiv machen könnte.

Welche Rolle spielen die Mutationen für den R-Wert?

Der R-Wert oder die Reproduktionszahl ist ein wichtiges Kriterium, um das Infektionsgeschehen zu verfolgen. Er gibt an, wieviele Personen ein Covid-19-Infizierter im Durchschnitt ansteckt. Solange dieser Wert um 1 rangiert, bleibt das Infektionsgeschehen stabil, nimmt aber auch nicht ab. Liegt der Wert längere Zeit über 1, bedeutet das exponentielles Wachstum. Die britische Mutation B.1.1.7. breitet sich deutlich schneller aus als der Ursprungstyp von Sars-CoV-2. Sie erhöht den R-Wert um rund 0,4. Das bedeutet, in Regionen, in denen ursprünglich ein R-Wert von 0,7 herrscht, kann er durch die Ausbreitung der Mutationen den kritischen Wert von 1 übersteigen.