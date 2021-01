Mutiertes Corona-Virus : Der Mutation auf der Spur

Das Coronavirus beim Austritt aus den Zellen. Foto: dpa/---

Neue Daten zur Mutation des Coronavirus aus Großbritannien belegen eindeutig: Die Viruslinie ist ansteckender und verbreitet sich schneller. Experten bezeichnen sie nun offiziell als „besorgniserregende Variante“. Ein Update aus der Forschung.

Von Regina Hartleb Redakteurin für Kultur und Wissen

Es war absehbar: Die mutierte Variante des Corona-Virus hat nicht an den Grenzen Großbritanniens Halt gemacht. Längst ist die neue Virus-Linie vom Südosten Englands aus auf in die Welt gereist. Und sie hat einen neuen Namen bekommen: Wissenschaftler der britischen Gesundheitsbehörde Public Health haben den Stamm B.1.1.7. umgetauft in „VOC“. Das steht für „Variant of Concern“ – also besorgniserregende Variante. Mit neuen Daten gewann man auch neue Erkenntnisse. Die zeigen deutlich, dass es gute Gründe für weiterhin strikte Corona-Maßnahmen gibt. Jüngste Studien beantworten zumindest manche Frage.

Viren mutieren permanent. Was ist das Besondere an B.1.1.7.?

info Sequenzierung Die Analyse der Erbsubstanz von Sars-Cov-2 ist wichtig, um Virus-Subtypen aufzuspüren und sie Infektionsgeschehen zuordnen zu können. In Großbritannien werden weltweit die meisten Genome von Sars-CoV-2 sequenziert. Vor allem interessieren die Forscher dabei Veränderungen im Gen für das S-Protein von Sar-CoV-2, da das Virus hiermit an die Zellen andockt. Deutschland Hierzulande ist die Sequenzierung des kompletten Genoms generell nicht üblich. In den tausenden täglichen PCR-Tests wird in der Regel nur gezielt nach den für Sars-CoV-2 charakteristischen Gensequenzen gesucht. Mit Resten der Vollabstriche könnten aber allerund 30.000 Basen des Coronavirus entschlüsselt werden. Düsseldorf Die Universitätskliniken Düsseldorf (UKD) gehören in Deutschland zu den führenden Einrichtungen in Sachen Genom-Sequenzierung von Sars-CoV-2 – neben dem Konsiliarlabor für Coronaviren in Berlin. Jörg Timm, Leiter der Virologie am UKD, lässt regelmäßig komplette Genome von Covid-19- Patienten untersuchen, um einen Überblick über die regional garssierenden Stämme zu behalten.

B.1.1.7. oder VOC-202012/01 ist anders als seine Vorgänger. Die Linie vereint gleich mehrere genetische Veränderungen in ihrem Erbgut. Dazu gehören unter anderem verschiedene Punktmutationen. Das bedeutet, an einigen Stellen im RNA-Strang sind einzelne Bausteine (jeweils eine Nukleinbase) ausgetauscht oder ganz verschwunden. Dies ist keine Kleinigkeit, denn die Reihenfolge dieser Bausteine bestimmt, welche Aminosäure in das später gebildete Protein eingebaut wird. Ist der Basen-Code verändert, kann das Protein ein völlig anderes mit veränderten Eigenschaften sein. Zusätzlich sind bei der neuen Mutante drei Proteinbausteine komplett aus der Erbsubstanz verschwunden.

Welche Veränderungen sind besonders problematisch?

Wissenschaftler mehrerer britischer Forschungseinrichtungen haben sich genauer mit den neuen genetischen Eigenschaften der VOC und ihren Folgen befasst. Die größten Sorgen bereiten den Molekularbiologen und Virologen zwei Mutationen mit den Abkürzungen N501Y und P681H. Denn sie verändern Struktur und Eigenschaft des Spike-Proteins. Das sind die stachelartigen Fortsätze, mit denen das Virus an die Zellen bindet und dort eindringt. Es gilt mittlerweile als erwiesen, dass das Virus durch die Veränderung besser an den menschlichen ACE2-Rezeptor binden und in die Zelle eindringen kann.

Was zeigen die neuen Daten?

Die VOC lässt sich im PCR-Tests sehr gut von den vorherigen Typen unterscheiden. Denn eine von drei nachzuweisenden Komponenten fällt dort negativ aus. Dies ist diejenige, die nach dem S-Gen für das Spike-Protein fahndet. Fehlt dieser Nachweis des S-Gens in der PCR, ist das ein klarer Marker für den mutierten Stamm. Durch diese genetische Auffälligkeit in der PCR können die Forscher die Verbreitung der Mutation sehr gut verfolgen. Ihre Daten zeigen einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den stark zunehmenden Infektionszahlen in manchen Regionen Englands und dem vermehrten Auftreten der Mutation.

Welche Folge hat das für den R-Wert?

Auch dies ist durch die Daten der britischen Forscher mittlerweile wissenschaftlich untermauert: Die veränderten Eigenschaften des Virus erhöhen den R-Wert in einem Bereich von 0,39 bis 0,7. Das bedeutet, in einzelnen Regionen kann der R-Wert durch die neue Mutation von 0,8 auf über 1 steigen. Ein Wert über 1 bedeutet längerfristig exponentielles Wachsum, also schnelle Ausbreitung und steigende Infektionszahlen. Der R-Wert gibt an, wie viele Menschen eine infizierte Person in einer bestimmten Zeiteinheit im Mittel ansteckt. Da der R-Wert eine exponentielle Größe ist, haben schon geringe Veränderungen große Auswirkungen.

Beeinflusst die Mutation den Krankheitsverlauf?

Dafür gibt es bisher keine Hinweise. Die erhöhte Ausbreitungsgeschwindigkeit hat bisher in keiner der betroffenen Regionen zu einer messbaren Zunahme schwerer Covid-19-Verläufe geführt.

Was ist mit Kindern?

Evidente Zahlen über eine erhöhte Ansteckungsgefahr bei Kindern gibt es bisher nicht, aber: „Es gibt einen Hinweis darauf, dass das mutierte Coronavirus eine höhere Neigung hat, Kinder zu infizieren“, sagte Neil Ferguson, Epidemiologe am Imperial College London und Mitglied von Nervtag, kürzlich gegenüber dem britischen Science Media Center. Ferguson ist an der britischen Studie beteiligt und außerdem Mitglied der Expertengruppe Nervtag, die auch die britische Regierung berät. Studienautor Axel Gandy wiederum liest aus den jüngsten Zahlen, dass die Infektiosität sich in allen Altersgruppen erhöht hat, nicht explizit bei Kindern. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass es für eindeutige Aussagen mehr Daten braucht. Bisher galten vor allem kleinere Kinder als wenig empfänglich für Infektionen mit Sars-CoV-2.

Was ist mit der Wirksamkeit der Impfung?

Biontech-Chef Uğur Şahin ist überzeugt davon, dass sein Impfstoff auch gegen die neue Variante des Coronavirus wirkt. Aus wissenschaftlicher Sicht sei die Wahrscheinlichkeit hoch, erklärte er gegenüber der Deutschen Presse Agentur. Die neue Virus-Variante sei noch immer zu 99 Prozent identisch mit der, für die die Impfung entwickelt wurde. „Wir haben den Impfstoff bereits gegen circa 20 andere Virusvarianten mit anderen Mutationen getestet. Die Immunantwort, die durch unseren Impfstoff hervorgerufen wurde, hat stets alle Virusformen inaktiviert“, so Şahin. Der Impfstoff werde nun auf seine Wirksamkeit gegen die neue Variante getestet. Falls nötig, könne er prinzipiell schnell an neue Varianten des Virus angepasst werden, so der Biontech-Chef.

Was ist zu tun?

Die britische Forscher haben eine weitere unerfreuliche Entdeckung gemacht: Sie wiesen nach, dass bei der neuen Virus-Variante die bekannten AHA-Regeln – sie nennen dies „non-pharmaceutical interventions“ (NPIs) – nicht in dem Maße helfen wie bei dem unveränderten Virustyp. Während des November-Lockdowns in England sei der ursprüngliche Corona-Typ eingedämmt worden, die Mutation aber habe sich weiter durchgesetzt.