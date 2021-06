Risiko für Krankenhauseinweisung höher : Wie groß ist die Gefahr durch die Delta-Variante für Deutschland?

Demonstranten halten in London Plakate in die Höhe. Auf einem steht „Freedom is not negotiable“ („Freiheit ist nicht verhandelbar“). Die Demonstranten protestieren gegen eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen nach Ausbruch der dritten Welle durch die Delta-Variante. Foto: AFP/TOLGA AKMEN

Düsseldorf Obwohl in Großbritannien viele Menschen geimpft sind, breitet sich dort die Delta-Variante des Coronavirus rapide aus. Was bedeutet das für die Bevölkerung in Deutschland? Eine Einordnung.

Wegen der rapiden Ausbreitung der ursprünglich aus Indien stammenden Delta-Variante B.617.2 hat die britische Regierung das Ende des Lockdowns um vier Wochen nach hinten verschoben. Das Ziel dieser Maßnahme: Zeit gewinnen. Denn die Ausbreitung der laut Experten 40 bis 60 Prozent ansteckenderen Delta-Variante hat das Infektionsgeschehen stark befeuert.

Die Neuinfektionen haben sich in der letzten Woche mehr als verdoppelt, so zeigen die Ergebnisse der Zoe-Covid-Symptomstudie, an der führende Kliniken in London beteiligt sind. 11.000 Menschen stecken sich jeden Tag neu an. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt derzeit bei 75,1. Das könnte Forschenden zufolge der Beginn einer neuen Welle sein.

Dabei sind in Großbritannien sind derzeit rund 41 Prozent der Erwachsenen voll geimpft. Circa 61 Prozent haben die erste Impfung erhalten. In Deutschland liegt deren Anteil deutlich niedriger. 48,4 Prozent sind einmal geimpft und 26,2 Prozent der Menschen haben einen vollständigen Impfschutz (Stand 14.6.). Wie hoch ist also das Risiko, dass sich die Delta-Variante auch hierzulande ausbreitet und für ein ähnliches Szenario sorgen könnte?

„Noch liegt die Verbreitung bei unter zehn Prozent, ist also noch nicht so weit verbreitet“, sagt Carsten Watzl, Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz-Institut der TU Dortmund. Dennoch ist er sich sicher, dass sich die Delta-Variante gegen die bisher dominante aus Großbritannien stammende Alpha-Variante durchsetzt. Den Sommer sieht er jedoch derzeit noch entspannt. Auch könne man nach seiner Einschätzung in Deutschland eine neue Welle verhindern.

„Es zeigt sich derzeit so, dass Impfungen zu über 90 Prozent vor schweren Verläufen schützen können“, sagt der Immunologe. Den Beleg dafür liefert eine englische Preprint-Studie, laut der nach einer Infektion mit der Delta-Variante zwei Dosen des Biontech/Pfizer-Wirkstoffs zu 96 Prozent und Astrazeneca zu 92 Prozent einen Krankenhausaufenthalt verhindern können. Einer im Fachblatt „Lancet“ erschienenen Studie zufolge schützt eine doppelte Biontech-Impfung zu 79 Prozent vor einem schweren Verlauf und die komplette Astrazeneca-Impfung zu 60 Prozent.

Lesen Sie auch Mutation des Coronavirus : Impfung verhindert Klinikaufenthalt bei Delta-Variante

In jedem Fall sollte laut Watzl der Fokus darauf liegen, die Situation durch viele Neu- und Zweitimpfungen über den Sommer hierzulande zu entschärfen. „Denn in Großbritannien infizieren sich vor allem die derzeit nicht oder nur einmal Geimpften“, sagt der Immunologe. Die Impfung könnte vor allem für junge Menschen wichtig werden. Denn Daten der Gesundheitsbehörde Public Health England zeigen einen Infektionsanstieg in allen Altersgruppen, besonders stark aber bei den 20- bis 29-Jährigen. Von diesen ist in Großbritannien bislang nur ein geringer Teil geimpft.