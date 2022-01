Vor MPK am Freitag : Städte- und Gemeindebund fordert Vorbereitungen für zweite Booster-Impfung

Berlin Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert von Bund und Ländern wegen der Omikron-Welle Vorbereitungen für eine weitere Booster-Impfung gegen das Coronavirus.

Auch müsse es klare Rahmenbedingungen für kürzere Quarantäne-Zeiten für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur geben, insbesondere für geboosterte Personen ohne Symptome, die lediglich Kontaktpersonen gewesen seien. Um zu verhindern, dass es nun in weiten Teilen der Wirtschaft zu Personalmangel kommt, wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die häusliche Auszeit verkürzen: Infizierte sollen nur noch für zehn Tage in Isolation, Kontaktpersonen nur noch für zehn Tage in Quarantäne. Nach sieben Tagen kann man sich durch einen PCR-Test freitesten. Kontaktpersonen, die Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur und etwa in Krankenhäusern, bei Polizei, Wasser- und Energieversorgung tätig sind, können sich bereits nach fünf Tagen freitesten.